Франція та Італія посварилися через мігрантів [ Редактировать ]
Президент Франції та італійський віце-прем'єр посварилися через мігрантів. Це не перша словесна перепалка Еммануеля Макрона та Маттео Сальвіні - як і через що сперечаються європейські лідери - розкаже Олена Абрамович.
Сварку цього разу розпочав Маттео Сальвіні - італійський віце-прем'єр саме зустрічався з прем'єром Угорщини - Віктором Обраном.
Обидва налаштовані критично проти мігрантів. Сальвіні, дискутуючи на тему біженців, став звинувачувати французького президента Еммануеля Макрона в лицемірстві. Мовляв, той проповідує європейську співпрацю, але проігнорував прохання про допомогу з розміщенням біженців від Італії.
"Він витрачає свій час на читання лекцій іншим урядам, а передусім йому варто було б відкрити власні кордони. Почати можна з кордону у Вентимільї - хоч завтра вранці", - заявив Маттео Сальвіні, віце-прем'єр Італії.
Наступного дня Еммануель Макрон перебував з офіційним візитом у Копенгагені. На прохання журналістів, дав відповідь Сальвіні та Орбану - які ледь не оголосили його своїм спільним ворогом.
"Зрозуміло, що сьогодні між націоналістами та прогресивними політиками - великий спротив. Я не поступлюся націоналістам і тим, хто пропагує ненависть. Якщо вони хочуть бачити мене своїм головним супротивником, то не помиляються", - заявив Еммануель Макрон, президент Франції.
Такі діалоги через телевізор між лідерами Італії та Франції - уже звична річ. Нещодавно Макрон, наприклад, окреслив відмову Італії приймати біженців як "популістську проказу", якою страждають сусіди французів.
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