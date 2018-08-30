Исследователи Университета Миннесоты научились наносить на полусферический предмет электронные рецепторы света. Таким образом, можно создать искусственные человеческие глаза.

"Бионические глаза обычно считались произведением научной фантастики. Но теперь мы ближе, чем когда-либо до их создания при помощи 3D-печати с применением многих видов материалов", - цитирует слова соавтора исследования и профессора Университета Миннесоты Майкла МакАлпейна Newsweek.

Чтобы продемонстрировать способность печати на искривленной поверхности, ученые использовали сферический стеклянный купол. Первым веществом, которое они использовали в 3D-принтере, были частицы серебра. После напыления они оставались на месте, а не сползали по краям купола, как это было раньше в случаях печати на такого рода поверхностях. Чтобы нанести фотодиоды, которые преобразуют свет в электрический сигнал, команда разработчиков использовала полупроводниковые полимерные материалы. Понадобился всего час, чтобы полностью нанести слой световых рецепторов на стеклянный купол.

"Моя мать слепа на один глаз. И когда я говорю о своей работе, она говорит: "Когда ты напечатаешь мне бионический глаз?". Теперь, кажется, это возможно", - сказал МакАлпейн.

Ученые планируют поработать над тем, чтобы научиться наносить еще большее количество рецепторов света на поверхность, чтобы сделать искусственный глаз более эффективным. Кроме того, они планируют разработать технологию, которая позволит такой печать на мягких поверхностях, чтобы электронные рецепторы можно было наносить просто на человеческий глаз вместо стекла.