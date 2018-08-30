Глава Tesla Илон Маск лично провел журналистов по заводу, где собирают легендарные электромобили. Путешествие по высокотехнологичному предприятию напоминает визит в будущее: здесь правят бал роботы, искусственный интеллект и автоматизированные сборочные конвейеры, пишет trendymen.

В то же время шлифовку роботам не доверяют. Каждый автомобиль Tesla обрабатывается вручную, после чего следует в малярный цех. Покраска, сушка, установка стекол и внутренняя отделка - электромобиль практически готов.

Недавно изготовленные транспортные средства Tesla показали припаркованными в большом количестве рядом с аэропортом в Бербанке, штат Калифорния.

Ранее мы сообщали, сотрудники Tesla массово сбегают в Apple.