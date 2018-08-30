В Черкассах третий год не могут осудить обвиняемых в убийстве журналиста [ Редактировать ]
В Черкассах уже третий год стоит на месте судебное разбирательство дела об убийстве Героя Украины журналиста Василия Сергиенко. Его убили в апреле 2014 года в лесу под Корсунем. Сегодня состоялось очередное заседание. На нем побывал и Станислав Кухарчук.
На этом заседании апелляционного суда рассматривают иск прокуратуры об отмене решения первой инстанции по делу убитого журналиста Василия Сергиенко. Гособвинитель рассказывает - рассмотрение дела уже находилось на финальной стадии, когда коллегия судей вдруг признала их обвинительный акт ... незаконным!
"До цього ж цей же самий Соснівський суд двічі не бачив підстав для повернення обвинувального акту, а на сьогоднішній день побачив з невідомих для нас причин", - заявил
Обвиняемых даже на расстоянии защищает армия маститых адвокатов, за их права они борются даже в режиме видеоконференции:
"Ми бачимо, що наші підзахисні в металевій клітці знаходяться і тримаються під вартою, що протирічить третій статті Конвенції та рішення Європейського суду".
Выпустив обвиняемых в зал, суд переходит к рассмотрению. Обвинитель требует отменить решение суда первой инстанции и продолжить содержание под стражей, адвокаты - отпустить их подзащитных под домашний арест. Обвиняемый организатор Вадим Мельник уверяет, что никого из соучастников ранее не знал, а исполнители и вовсе заявляют о жутких пытках:
"З мого затримання до потрапляння в СІЗО мене постійно катували співробітники. Мені надавався список прізвищ, які я був повинен на камеру сказати. Розумієте, про що іде річ?"
Это видео следственного эксперимента - Виктор Горбенко и соучастник убийства Воронков в присутствии своих адвокатов и понятых в деталях рассказывают, как похищали и убивали.
"Скажите, слева направо, как они расположились? - Так сидел Андрей, там сидел Рома, а там Валентин! - А сам человек, которого они забрали? Он вот так", - показывает Виктор Горбенко, обвиняемый в похищении журналиста.
"По- моему, он был на животе! - Наручники были скреплены сзади или спереди? - Наручники у него не были скреплены точно, потому, что одна рука уже была отстегнута", - рассказывает Владимир Воронков, обвиняемый в убийстве журналиста.
Срок содержания обвиняемых под стражей заканчивается 7 сентября и если суд не поддержит апелляцию прокуратуры - на деле можно будет поставить крест, уверен друг убитого журналиста.
"А зараз в них іде все по сценарію "Нелі Штепи", коли різними технічними методами добиваються того, щоб не було сформовано складу суду до спливання запобіжного терміну. Щоб бандити вийшли на волю суто технічно", - убежден Олег Собченко, друг журналиста Василия Сергиенко.
После дебатов и совещания судьи выносят вердикт - отмена решения суда первой инстанции о незаконности обвинительного акта и продление срока содержания под стражей для обвиняемых еще на 30 дней.
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