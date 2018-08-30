В Турции, в провинции Карс посреди августа выпал снег. Некоторые дороги так сильно замело, что местные службы на несколько часов перекрыли трассы, которые ведут к самым популярным курортам. Об этом 30 августа сообщили Merkez TV.

Из-за непогоды температура воздуха в заснеженной местности резко опустилась до +7 градусов. Синоптики объясняют летний снегопад грозовым фронтом, который прошел над Турцией.

Ранее снегом замело курорт в Грузии.