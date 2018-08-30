Во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал лучших игроков по итогам прошлого сезона.

Лучшим игроком сезона 2017/2018 УЕФА признал полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, сообщает официальный сайт организации.

Хорваський футболист, набрав 313 очков, опередил в этой номинации форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду (223) и нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха (134).

Кроме этого, Лука Модрич стал лучшим полузащитником сезона. Игрок "Реала" Кейлор Навас стал лучшим голкипером, а его партнер по команде Серхио Рамос - защитником. Лучшим форвардом признали Криштиану Роналду.

Лучшей футболисткой УЕФА сезона 2017/2018 стала Перниль Хардер из немецкого "Вольфсбурга".

На ЧМ-2018 Лука Модрич, который со сборной Хорватии дошел до финала, стал лучшим игроком турнира.

Напомним, УЕФА также назвал лучший гол прошлого сезона.