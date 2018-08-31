Imagine Dragons в Киеве: 5 хитов, которые нужно послушать перед концертом [ Редактировать ]
Объявление о первом концерте Imagine Dragons в Киеве вызвало такой ажиотаж, что билеты раскупили за считанные минуты, пишет канал "24".
И это неудивительно, поскольку с 2008 года и до сих пор "драконы" выпускают хиты, которые возглавляют первые строчки чартов всего мира.
В Киев группа приедет в рамках мирового тура в поддержку "Evolve", в который вошли треки "Believer" и "Thunder", которые уже стали любимыми многих меломанов.
Предлагаем вашему вниманию пять самых популярных песен Imagine Dragons, которые стоит послушать перед концертом в Киеве, чтобы настроиться на правильную атмосферу.
1. "Demons"
В песне в Imagine Dragons за приятной и ритмической мелодией скрываются глубокий смысл. "Не подходите слишком близко, темно внутри", предупреждает вокалист Дэн Рейнольдс "Здесь прячутся мои демоны".
2. "Radioactive"
"Radioactive" можно назвать одной из самых важных и самых известных песен группы. По версии музыкальных критиков, это лучшая песня 2012 года. Кроме того, видео на трек посмотрели более 944 миллионов раз.
3. "It’s time"
Песню использует компания Apple на презентациях, и в рекламе. А клип был номинирован на "MTV Video Music Awards".
4. "Believer"
Еще один хит, который принес "драконам" успех: трек занял первые строчки в мировых чартах, в частности, "Billboard Hot Rock Songs". А также "Believer" использовали в рекламном ролике Nintendo Switch.
К слову, в клипе снимается звезда боевиков Дольф Лундгрен.
5. "Thunder"
Абсолютный хит 2017! Клип на песню посмотрели 864 миллиона человек.
А также, послушайте невероятный украинский кавер на песню "Believer".
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