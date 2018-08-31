Трамп угрожает выходом из ВТО [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, США выйдут из ВТО, если организация "не изменится к лучшему".
Он также добавил, что в ВТО с Вашингтоном "очень плохо" обращаются в течении многих лет. Трамп подчеркнул, что Всемирной торговой организации необходимо "измениться".
Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп получил "воинственное" письмо из КНДР.
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