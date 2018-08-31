Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, США выйдут из ВТО, если организация "не изменится к лучшему".

Он также добавил, что в ВТО с Вашингтоном "очень плохо" обращаются в течении многих лет. Трамп подчеркнул, что Всемирной торговой организации необходимо "измениться".



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