В Украине отключают аналоговое ТВ [ Редактировать ]
В пятницу, 31 августа, в Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, вместо него будет работать цифровое.
"Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области", - напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
В то же время, аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) и местных телекомпаний, не имеющих цифровых лицензий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа.
Ранее мы писали о том, какие еще изменения ждут украинцев.
по теме
Платная дорога в Украине: сколько будет стоить проезд
Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, сколько будет стоить проезд будущими украинскими автобанами
Выходные дни: сколько будут отдыхать украинцы в сентябре
Лето подошло к концу, а вместе с ним и сезон отпусков
У Києво-Печерській Лаврі відродили традиції сестер милосердя
Сестринство існувало ще з давніх-давен, та згодом занепало. У 19-му столітті почало відроджуватися на заході. Два роки тому сестри милосердя зголосилися нести свою місію в Одесі, а тепер - вже й у столиці
Гороскоп на сентябрь 2018 года для всех знаков зодиака
Что ждет вас в сентябре 2018 года, узнайте в общем гороскопе для каждого знака зодиака
В Украине резко подорожал бензин
В среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр