В пятницу, 31 августа, в Украине отключат аналоговое телевизионное вещание, вместо него будет работать цифровое.

"Кабинет министров постановлением от 13 июня 2018 № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, произошло отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области", - напоминает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

В то же время, аналоговое телевещание будет действовать до 31 декабря 2018 на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НГТУ) и местных телекомпаний, не имеющих цифровых лицензий. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 29 августа.

Ранее мы писали о том, какие еще изменения ждут украинцев.