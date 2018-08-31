В пятницу, 31 августа, в Днепре молодой парень и девушка покончили с собой. Пара вернулась из Киева и спрыгнула с балкона торгового центра "Мост-сити". 18-летний парень и 16-летняя девушка оставили записку. Об этом сообщает "Информатор".

В записке, которую оставили молодые люди, говорится о том, что они "почувствовали этот гребаный прекрасный и удивительный мир" и "уже пожили и познали жизнь".

На фото видно, что в комнате, из окна которой прыгнули парень и девушка, "елочкой" выложены розы. Возле тел погибших также были разбросаны алые лепестки.

Что именно стало причиной самоубийства, пока не известно.Работники торгового центра ничего не слышали. Но они уверены, что это самоубийство, и оно связано с неблагополучными играми в социальных сетях.

Известно, что пара снимала жилье в "Мост-сити" на протяжении нескольких дней. На месте работает СОГ, правоохранители выясняют все подробности произошедшего. По факту двойного самоубийства полиция Днепра открыла уголовное производство.

Ранее мы писали о том, что в Киеве 19-летняя девушка прыгнула под поезд.