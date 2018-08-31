В Міноборони розповіли скільки людей загинуло від мін [ Редактировать ]
Від початку війни на сході 482 людини загинули, підірвавшись на мінах. Серед них - 21 дитина. Такі дані Міноборони України. Там розповіли противник, здебільшого, використовує боєприпаси російського виробництва, заборонені міжнародними конвенціями. І ще багато територій у зоні бойових дій лишаються нерозмінованими. Зараз там працюють близько трьохсот фахівців.
"Територія, яка зараз вважається небезпечною, складає приблизно 7 тис. кв. километрів - це тільки територія, яка підконтрольна уряду України. Можете собі уявити, приблизно таку ж цифру на тій території, яка зараз тимчасово не підконтрольна нашому уряду", - говорить Максим Комісаров, начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України.
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