Шахрайську електронну фінансову біржу викрили правоохоронці. Аферисти діяли одразу в кількох країнах. Один з офісів накрили в Києві, там працювали понад 60 осіб. Шахрайська схема діяла нібито як валютні онлайн-торги. Клієнтові пропонували відкрити демо-рахунок та імітували аукціон, де люди постійно вигравали. Потім радили створити реальний рахунок і проводили низку операцій, через які гравці втрачали кошти.

Тепер шахраям світить до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

"Програма, яка була написана спеціально для цього опціону, фактично управлялася вручну. Вона ніякого відношення до справжніх торгів, які відбувались у світі, не мала. Ними вже була сформована клієнтська база понад 15 тисяч громадян. В місяць вони були націлені на здобуття 100 тисяч доларів. У кожного оператора була така настільна інструкція, яким чином розмовляти з людиною, яка хоче вивести свої кошти. В жодному разі не дозволяли виводити кошти",- розповідає Сергій Демедюк, начальник Департаменту кіберполіції.