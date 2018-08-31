На Львівщині прикордонники знайшли мото-дельтаплан, який нелегально перетнув українсько-польський кордон. Спершу правоохоронці почули звук двигуна. За кілька хвилин їхні польські колеги підтвердили, що в бік України летить дельтаплан.

Разом із поліцією прикордонники вирушили на пошуки. Затримали дві автівки, у причепі однієї і виявили літальний апарат.

Чотирьох людей, які були в машинах, доправили до відділку. Їх підозрюють у контрабанді.