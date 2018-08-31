Американский рэпер Эминем выпустил десятый по счету альбом под названием "Kamikaze". Пластинка состоит из 13 песен общей продолжительностью 45 минут.

В Apple Music появился новый альбом Эминема. Об этом пишет Meduza.

В записи приняли участие американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а также канадская певица Джесси Рейез.

На обложке изображен реактивный самолет. Рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys "Licensed to Ill", который вышел в 1986 году. На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: "Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady".

Кроме того, в новом альбоме Эминем активно критикует таких рэперов, как Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan, Tyler, The Creator и Drake.

В твиттере Apple Music опубликовано короткое видео, посвященное альбому "Kamikaze".

Ранее мы писали о том, что Эминем побил собственный рекорд.