Американский рэпер Эминем выпустил десятый по счету альбом под названием "Kamikaze". Пластинка состоит из 13 песен общей продолжительностью 45 минут.

В Apple Music появился новый альбом Эминема. Об этом пишет Meduza.

В записи приняли участие американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а также канадская певица Джесси Рейез.

На обложке изображен реактивный самолет. Рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys "Licensed to Ill", который вышел в 1986 году. На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: "Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady".

Tried not 2 overthink this 1... enjoy. 🖕#KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy