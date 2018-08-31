Эминем раскритиковал рэперов в новом альбоме [ Редактировать ]
Американский рэпер Эминем выпустил десятый по счету альбом под названием "Kamikaze". Пластинка состоит из 13 песен общей продолжительностью 45 минут.
В Apple Music появился новый альбом Эминема. Об этом пишет Meduza.
В записи приняли участие американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а также канадская певица Джесси Рейез.
На обложке изображен реактивный самолет. Рисунок отсылает к обложке альбома группы Beastie Boys "Licensed to Ill", который вышел в 1986 году. На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец. Также там написано: "Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady".
Tried not 2 overthink this 1... enjoy. 🖕#KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy— Marshall Mathers (@Eminem) 31 августа 2018 г.
Кроме того, в новом альбоме Эминем активно критикует таких рэперов, как Lil Yachty, Lil Pump, Lil Xan, Tyler, The Creator и Drake.
В твиттере Apple Music опубликовано короткое видео, посвященное альбому "Kamikaze".
Marshall just shocked everyone! 🤯— Apple Music (@AppleMusic) 31 августа 2018 г.
Listen to @Eminem’s new album #Kamikaze: https://t.co/VbgyWc82FE pic.twitter.com/9XIcEW2PBS
Ранее мы писали о том, что Эминем побил собственный рекорд.
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