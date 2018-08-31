Два місяці тому депутати ухвалили рішення закрити дві школи

На Запоріжжі батьки учнів двох шкіл оголосили голодування. На знак протесту проти закриття навчальних закладів. Мовляв, школи, до яких планують перевести їхніх дітей, в аварійному стані. Чим керувалися місцеві чиновники та куди підуть учні першого вересня, дізнавались наші кореспонденти.

Так у Великій Білозерці очікують початку нового навчального року. Люди намагаються достукатись до місцевих чиновників з єдиною вимогою.

"Голодуємо. Ми сидимо під школою. Ми ночуємо під школою потому, що ми хочем ходить в свою школу", - говорить Світлана Передерій, мати учня Великобілозерської школи №4.

Два місяці тому депутати сільради ухвалили рішення закрити дві із семи шкіл у селі. Вчителів звільнили, а батькам запропонували перевести дітей до інших закладів. Проте люди кажуть, це було несподівано для громади.

"Вони не звернули увагу на кодекс законів про працю. Нас не було попереджено за 3 місяці про те, що буде ліквідовуватися навчальний заклад. Тобто звільнювали нас не дотримуючись абсолютно ніякої процедури про звільнення", - розповідає Василина Саманько, вчителька Великобілозерської школи №4.

За словами батьків, закривають одні з найкращих шкіл у селі. А дітей пропонують перевести в аварійні приміщення.

"Я прекрасно знаю эту школу, где валится спортзал. И во-первых, идет трещина. Спортзал рядом со столовой, где дети кушают. Оно все валится. Над спортзалом еще есть второй этаж. Как он держится до сих пор, была всегда загадка", - каже Іван Лагода, житель села Велика Білозерка.

Не дочекавшись чиновників, мітингарі самі йдуть до сільради. Конструктивного діалогу не виходить.

"Або даєте мені слово, або тоді спілкуйтеся самі. - Говори правду! Говори правду!"

У голови сільради свої аргументи. Школи, які вирішили закрити, взагалі не мають спортзалів та їдальні. До того ж, є й економічний важіль. Це - напівпорожні класи.

"Ми сьогодні розпиляємось на 7 шкіл. На 10 шкіл. На 20 шкіл. А дітей більше не стає. А дітям потрібні умови. Ну вибачте, ми не в горах живем. Якщо пішоходна досяжність і поряд стоїть типова школа. Так може надо її робить", - каже Ігор Батрак, сільський голова Великої Білозерки.

На рішення сільради батьки вже подали скаргу до суду. Тож тепер слово за Фемідою.

"На сьогоднішній день сільська рада не має права вообще ніяким двіженієм робить в сторону або ліквідації, або поновлення. Суди заборонили. Все. Юридичний казус", - говорить Ігор Батрак, сільський голова Великої Білозерки.

Як вийти із цієї патової ситуації, для села питання. Вчителі кажуть, свято першого дзвоника вони таки проведуть. А от чи розпочнеться навчання не знають.