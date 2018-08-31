Італія вимагає відкрити порти ЄС [ Редактировать ]
Італія закликала відкрити інші порти Євросоюзу для прийому мігрантів. У Римі не хочуть миритися з тим, що біженці прибувають лише через Італію. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента.
За її словами, проблему відкладати не можна, адже у кінці року спливає мандат європейської місії "Софія". Її учасники борються із контрабандою людей та рятують біженців. Більшу частину шукачів притулку доправляли саме в Італію.
Розподілити врятованих нелегалів країни ЄС мали до сьогодні, але спільного рішення так і не знайшли.
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Італія закликала відкрити інші порти Євросоюзу для приймання мігрантів. У Римі не хочуть миритися з тим, що біженці прибувають лише через Італію. Про це заявила міністр оборони країни Елізабетта Трента. За її словами, проблему відкладати не можна, адже у кінці року спливає мандат європейської місії "Софія"
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