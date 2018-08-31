На півдні Португалії борються з наступом пустелі. Там створили найбільше штучне озеро в Європі, довкола якого виникла справжня оаза. Подивитися на неї та перейняти досвід приїздять люди з усіх куточків світу.

Цю плантацію мигдальних дерев виростив американець з португальським корінням Жозе. Кілька років тому він повернувся з Каліфорнії на батьківщину. І вже збирає врожай. Привабила підприємця звичайна вода. Адже тут, на річці Гуадіана, побудували дамбу і створили найбільше в Євросоюзі штучне озеро Алкева. Тепер, каже, таких пожеж, як у Каліфорнії, боятися не варто.

"Завдяки цьому проекту налагодити полив рослин на плантаціях значно простіше. Я взагалі не бентежуся, буде посуха чи ні. Води завжди вдосталь. Порівняно з Каліфорнією, тут ситуація стабільніша й безпечніша", - каже Жозе Леаль да Коста, підприємець.

Складна система поливу, гідроелектростанція, водоводи та водні резервуари - результат 20 років роботи. Озеро Алкева, площею 25 тисяч гектарів, зрошує територію розміром з Лос-Анджелес. Питну воду з нього отримують 200 тисяч домогосподарств. На цьому власники компанії, що опікується розробкою інфраструктурних проектів на озері, не зупиняються. Планують розширити території зрошення. Адже Алкева не лише оаза для підприємців.

"Мета проекту Алкева боротися з опустелюванням, яке загрожує усій південній Європі через глобальне потепління. Завдяки нашим системам тут постійно зволожуються ґрунти і повітря. Фактично, ми створили "зелений бар'єр", який зупиняє наступ пісків", - каже Жозе Педро Салема, голова інфраструктурної компанії.

Фермери з Європи, США, Латинської Америки скуповують ділянки довкола озера. Вирощують фрукти, овочі, мигдаль, оливки.

"У нашої компанії є філії в різних регіонах Європи. І ми помітили, що в Португалії наші фрукти достигають швидше й родять краще, ніж деінде", - каже Жоао Серрано, підприємець.

Ціни на землю в регіоні за останні 5 років підскочили вдвічі. Уряд сприяє інвесторам, надає пільги та дешеві кредити. В області Алантехо, де розташоване озеро, в рази скоротилося безробіття.

"Це робота на перспективу, на майбутнє, це рух вперед. Думаю, за кілька років тут, поруч із фермами і полями, розростуться міста, розвиватиметься промисловість", - говорить Жозе Леаль де Коста, підприємець.

А ще мальовнича місцина принаджує туристів. На узбережжі озера з'явилися десятки готелів. Утім, фахівці застерігають: цілком уникнути впливу зміни клімату лише завдяки окремим проектам не вдасться. Адже це нагадує лікування симптомів замість усунення причин хвороби.