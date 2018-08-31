Европейский союз планирует отказаться от перевод часов на летнее и зимнее время. Об этом сообщил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет DW.

Решение связано с тем, что более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за то, чтобы отменить переход на зимнее время. Всего в опросе участвовали 4,6 миллиона человек, из них 3 миллиона - жители Германии.

"Мы провели опрос, миллионы ответили, что в будущем летнее время должно быть круглогодично. Так и произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Италия выдвинула ультиматум Евросоюзу.