Евросоюз отменяет переход на летнее и зимнее время [ Редактировать ]
Европейский союз планирует отказаться от перевод часов на летнее и зимнее время. Об этом сообщил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, пишет DW.
Решение связано с тем, что более 80 процентов участников опроса, проведенного Еврокомиссией, проголосовали за то, чтобы отменить переход на зимнее время. Всего в опросе участвовали 4,6 миллиона человек, из них 3 миллиона - жители Германии.
"Мы провели опрос, миллионы ответили, что в будущем летнее время должно быть круглогодично. Так и произойдет. Люди этого хотят, мы это сделаем", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Италия выдвинула ультиматум Евросоюзу.
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