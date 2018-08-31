У Львові в одній з квартир правоохоронці знайшли мертве немовля. Мати вирішила народжувати вдома і переконує, що дитина з'явилася на світ - вже без ознак життя. Медики ж запевняють, що могли цьому зарадити. Галина Якушко з'ясовувала.

Перейми почалися напередодні вночі. Правоохоронці кажуть - разом із жінкою в квартирі були троє дітей. Чоловік - поїхав у відрядження.

"Правоохоронці встановили, що жінка, коли вона перебувала вдома, народила немовля. За її словами, сталося це вночі і дитина народилася мертвою немовля буде відправлено на експертизу для встановлення причини смерті", - говорить Світлана Добровольська, речник ГУ НП у Львівській області.

Породілля живе ось у цій п'ятиповерхівці, у квартирі на першому поверсі. Сусіди розповідають - жінка не зверталася до них по допомогу. І про те, що сталося вночі, нічого не чули.

"Вони нормальні, спокійні спілкуються. Я за ними нічого такого".

"Нормальні діти, сім'я нормальна, все нормально все добре".

Лікарі з'ясували, жінка сама вирішила народжувати вдома. Адже - їй не сподобалося ставлення медиків у лікарні. Вагітність протікала добре, дитина мала з'явитися на світ у встановлений термін. Але по словам породіллі - немовля народилося мертвим, бо було обвите пуповиною. Якби вона була в пологовому - запевняють медики - дитину вдалося б врятувати.

"Ми знаємо, проводимо ультразвукове дослідження перед пологами. Якшо є можливість - переходити на кесарський розтин, або швидше закінчувати пологи", - говорить Надія Шнира лікар-ординатор Третьої міської клінічної лікарні Львова.

За окрему плату деякі медики погоджуються допомагати породіллі вдома. Але здебільшого - це незаконно. Адже для цього лікар повинен мати спеціальну ліцензію. Чи був присутній хтось із медперсоналу при пологах цієї жінки - невідомо. Із журналістами спілкуватися вона відмовилася.