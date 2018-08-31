Смерть Захарченко: в МИД России сделали резкое заявление [ Редактировать ]
В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом, за которым якобы стоят украинские власти. Такое заявление в пятницу, 31 августа, сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщают росСМИ.
"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.
Захарова заявила, что украинские власти решили устроить "кровавую бойню".
"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.
Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".
Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.
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