В МИД России заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко является терактом, за которым якобы стоят украинские власти. Такое заявление в пятницу, 31 августа, сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщают росСМИ.

"Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных", - сказала она.

Захарова заявила, что украинские власти решили устроить "кровавую бойню".

"В ситуации с убийством главы ДНР киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе (...). Не выполнив обещания о мире, в Киеве, видимо, решили перейти к кровавой бойне", - добавила Захарова.

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что мировое сообщество должно потребовать и проконтролировать проведение беспристрастного расследования "этого преступления".

Ранее мы сообщали, что Захарченко погиб в результате взрыва автомобиля в центре Донецка. В СБУ также сделали заявление.