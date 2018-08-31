Верховная Рада игнорирует решение социальных проблем страны - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Не на социальные вопросы, а на предвыборные баталии будет нацелен в новом политическом сезоне парламент, считает лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. По его словам, в предстоящей повестке сессии нет законопроектов, посвященных решению экономических проблем или погашения долгов по зарплатам и пенсиям.
Верховная Рада, напомню, начинает работу уже на следующей неделе. Осенняя сессия откроется во вторник 4 сентября.
"Парламент должен рассматривать вопросы, которые действительно волнуют общество. В первую очередь - это вопросы мира, это вопросы экономические, вопросы снижения тарифов, поскольку их опять собираются задирать, цены, выплаты чернобыльцам, есть решение Конституционного суда о возобновлении выплат, вопросы, связанные с выплатой зарплат шахтерам, то есть то, что вообще из-за чего люди приезжают в Киев, протестуют, борются, что их интересует.
К сожалению, сегодняшняя повестка дня на этой неделе она абсолютно далека от этих вопросов. Опять повторение тех же ошибок парламента, которые были в прошлом. Пустые декларации, какие-то там заявления, какие-то там слушания и без предмета рассмотрения вопросов, волнующих людей.
Наша фракция будет настаивать на вопросах выплаты пенсий военным пенсионерам, восстановлении справедливости по чернобыльцам, выплаты зарплаты шахтерам, смены возможности вообще-то дать право переселенцам голосовать, поскольку на сегодняшний день они лишены этого права. Это люди ставят эти вопросы", - говорить Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".
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