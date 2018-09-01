На курорте под Бердянском туристу выбили глаз [ Редактировать ]
На популярном курорте в Приморске под Бердянском Запорожской области местный житель покалечил отдыхающего.
Инцидент произошел на дискотеке в ночь на 1 сентября: парень лишился глаза после того, как его избил житель неподалеку расположенного села, сообщает местное издание gazeta.zp.ua.
Отдыхающему наложили 16 швов, однако глаз врачи спасти так и не смогли.
В том же Приморске произошел еще один случай проявления насилия после того, как один из отдыхающих решил покурить на пляже.
Сначала его предупредили, что делать этого не следует. Однако курильщик проигнорировал просьбу окружающих, после чего ему сделали уже физическое предупреждение, после которого мужчина лишился зуба.
На место инцидента вызвали полицию и "скорую".
До этого на другом популярном курорте Запорожской области Кирилловке полуголая туристка устроила потасовку.
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