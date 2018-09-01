В Борисполе застряли сотни туристов (видео) [ Редактировать ]
В аэропорту "Борисполь" под Киевом застряли 300 пассажиров, которые ожидают рейса в Турцию.
Так, в ночь на 1 сентября был запланирован рейс №4410 Киев - Анталия компании Azur Air. По состоянию на 12:00 самолет не вылетел, сообщает адвокат Олега Ищенко.
При этом пассажиры блокируют вылеты других рейсов.
"Мы заблокировали зал вылета. Фиг они нас выкурят отсюда. Пусть погранцов вызывают", - написал Ищенко в Facebook.
По словам адвоката, людей якобы хотят обмануть, и под видом рейса на Вильнюс пытаются отправить другой рейс в Анталию.
Ищенко добавил, что представители Azur Air не хотят общаться с пассажирами.
Тем временем в аэропорту Сочи самолет Boeing с 166 пассажирами при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул.
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