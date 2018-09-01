Большинство этих детей не раз попадали под обстрелы

"Школьное" перемирие на Донбассе. Боевики по-прежнему нарушают режим тишины. Сегодня украинские военные зафиксировали четыре обстрела. Противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Технику, запрещенную минскими соглашениями, не применяли.

Самая напряженная ситуация была возле Крымского, Светлодарска и Широкина. Неподалеку от него, в Гранитном, побывал и наш военкор Руслан Смещук.

Поселок Гранитное под Мариуполем. Отсюда до передовых позиций боевиков меньше километра. Поэтому нынешний День знаний - один из самых необычных вдоль всей линии фронта.

Большинство этих детей не раз попадали под обстрелы.

"У вас тут стреляют? - Да! в том году очень сильно стреляли. Сейчас медленно стреляют".

И все же школа работала. Во многом благодаря этому война не изменила полностью привычный уклад жизни.

"Все бывает, у меня внучка пошла в первый класс. А старшая закончила, когда война началась. Бывало что и на матрасы детей в школе ложили, всяко бывало", - говорит Зоя Васильевна, жительница Гранитного.

В этом году в школе пополнение - набрали новый класс.

"Першачків у нас в этом році 17 - 6 дівчаток і 9 хлопчиків. Можно сказати що мало, але це багато. Бо тут перша лінія розмежування. Ось туди подивимось - і це на жаль не підконтрольна територія, всього за півкілометра", - говорит Олеся Коса, директор школы.

На первое сентября, сюда, в Гранитное, приехал гость из столицы.

"Ми принімали дітей із гранітненськоі школи, возили іх по місту показували у Киіві і пообіцяли що приїдемо. Це особлива школа - достатньо велика частина учнів живуть на непідконтрольной територіі. І коли вони кладуть руку на серце коли слушать гімн, дивляться на прапор і схухають путне слово від керівництва держави - я вважаю це вірно", - говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор.

Генпрокурор дарит первоклашкам подарки - и едет дальше.

Пункт пропуска Марьинка. Сейчас его обустраивают крытыми павильонами. Это, пожалуй, один из самых комфортных пунктов пропуска на Донбассе.

"Я рік тому дуже критикував обласну владу за цей пункт пропуску. Зараз його обустраівають, щоб ті украінці, які вимушені пересікати і відправлятися на непідконтрольну територію - робили це зручно", - говорит Юрий Луценко

После этого Генпрокурор встретился с бойцами подразделений ВСУ - которые держат оборону на нулевых рубежах.