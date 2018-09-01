Президент Украины Петр Порошенко принял участие в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном в Вашингтоне.

"Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь", - сказал Глава государства после церемонии, передает пресс-служба президента Украины.

Порошенко отметил, что в этот печальный день он, как президент и как друг сенатора Маккейна, должен был быть на церемонии "для того, чтобы отдать дань и уважение моему другу и большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы".

Президент особо отметил, что сенатор Маккейн был рядом с Украиной и украинцами в критические моменты нашей истории.

"Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединенные Штаты Америки вместе с украинским. И когда надо было консолидировать мир во время Мюнхенского форума по безопасности - он был лидером и помогал нам", - констатировал Глава государства.

"Еще раз спасибо. Вы - настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины. Спасибо вам", - сказал Президент Украины.

Сенатор Джон Маккейн умер 25 августа в окружении семьи в возрасте 81 года. В последние годы жизни боролся с неизлечимым раком мозга.