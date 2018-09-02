В немецком городе Хемниц в ходе акций протестов за и против миграционной политики немецких властей были задержаны около 300 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.

"Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии "Альтернатива для Германии", - говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.

Как уточняется, в общей сложности на демонстрации под эгидой различных партий и движений вышли около 9,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что 1 сентября, в германском городе Хемниц, где прошло сразу несколько акций, связанных с убийством 35-летнего немца, произошли столкновения демонстрантов с полицией. В результате пострадали по меньшей мере 11 человек.

Напомним, что также в Пакистане начались массовые протесты из-за конкурса карикатур.