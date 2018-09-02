Протесты в Германии: в ходе беспорядков полиция задержала около 300 человек [ Редактировать ]
В немецком городе Хемниц в ходе акций протестов за и против миграционной политики немецких властей были задержаны около 300 человек, сообщает пресс-служба местной полиции.
"Полиция задержала около 300 человек. По всей видимости, они пытались внедриться в группу сторонников партии "Альтернатива для Германии", - говорится в сообщении.
Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка.
Как уточняется, в общей сложности на демонстрации под эгидой различных партий и движений вышли около 9,5 тысяч человек.
#Chemnitz 01.09.2018— HansDampf (@schweizok) 2 сентября 2018 г.
DANKE 🙏
Mehr als 15.000 Demonstranten haben heute in #Chemnitz gegen die #Merkel-Regierung und IHRE Willkommenskultur demonstriert !!!
DANKE 🙏
Schweizer würden @AfD wählen !!!
DANKE 🙏 @AfD @Pro_PEGIDA_ @PEGIDAwatch @MalteKaufmann @SimonDennen pic.twitter.com/IWcAZMTGxB
Ранее сообщалось, что 1 сентября, в германском городе Хемниц, где прошло сразу несколько акций, связанных с убийством 35-летнего немца, произошли столкновения демонстрантов с полицией. В результате пострадали по меньшей мере 11 человек.
Напомним, что также в Пакистане начались массовые протесты из-за конкурса карикатур.
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