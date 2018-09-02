Контрольный пункт въезда-выезда на линии разграничения в Станице Луганской закрыли до 7 сентября для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Закрытие пункта пропуска связано с проведением монтажа временных конструкций, подключением их к сетям электро-, водоснабжения и водоотведения. Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения", - говорится в сообщении.

В Луганской ОГА прогнозируют, что после ремонта количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.

Также пограничники отметили, что во всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановилось и происходит в обоих направлениях.

Ранее мы писали о том, что на КПП "Марьинка" подорвался пограничник.