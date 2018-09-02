Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками новым фото со старшей дочкой - Соней Киперман, на своей странице в Instagram.

"Моя любовь", - подписала фото певица.

Подписчики активно комментируют фото:

"Как сестрички", "Извините за нескромный вопрос, а какой рост у вашей дочери?", "Красотки, мама кажется младшей сестрой", "Даже не верится, что такая взрослая и прекрасная дочь. Вы как две капли воды", "Шикарная, я сначала не поняла, где кто. Прям сестренки! Вера, шикарно выглядишь, молодая мамочка", "Я и сразу не поняла, кто мама, а кто дочь".