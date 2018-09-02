Как две капли воды: Брежневу спутали с ее дочкой (фото) [ Редактировать ]
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками новым фото со старшей дочкой - Соней Киперман, на своей странице в Instagram.
"Моя любовь", - подписала фото певица.
Моя любовь 💙 @sonyavkiperman #mylove #daughter
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Подписчики активно комментируют фото:
"Как сестрички", "Извините за нескромный вопрос, а какой рост у вашей дочери?", "Красотки, мама кажется младшей сестрой", "Даже не верится, что такая взрослая и прекрасная дочь. Вы как две капли воды", "Шикарная, я сначала не поняла, где кто. Прям сестренки! Вера, шикарно выглядишь, молодая мамочка", "Я и сразу не поняла, кто мама, а кто дочь".
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