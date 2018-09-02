Погода на сентябрь: украинцев ждут температурные "качели" [ Редактировать ]
В сентябре украинцев ожидает аномально теплая погода и температурные "качели". Об этом пишет "Апостроф", ссыдаясь на слова завотделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух.
Она отметила, что в сентябре ожидаются значительные перепады температур между дневными и ночными показателями: если в первые дни осени в столице днем ожидается 30 градусов выше нуля, то ночью будет весьма свежо - 15 градусов выше нуля.
"Это, конечно, очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит Балабух.
Вместе с тем, она отмечает, что негативное влияние температурных амплитуд может быть полностью нивелировано повышенным атмосферным давлением.
Также она рассказала, что уже во второй половине сентября температурный режим нормализуется и станет осенним: днем температура будет подниматься до 16 (иногда до 19-20) градусов выше нуля, а в ночное время станет совсем прохладно - 6-10 градусов тепла.
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