В воскресенье, 2 сентября, в одном из киевских районов похитили ребенка. Об этом сообщает "Информатор".

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в столице полиция ввела оперативный план "Перехват". Похищение произошло в Голосеевском районе Киева.

Похищенному ребенку на вид около 4-5 лет. Сообщается, злоумышленники просто вырвали его из рук родителей, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

По предварительным данным, авто, на котором увезли малыша - Skoda, номерные знаки СВ 0601 или 0106.

Ранее мы писали о том, что в Киеве похитили детей и требуют огромный выкуп.