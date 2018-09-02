В самом центре Киева изнасиловали девушку [ Редактировать ]
В воскресенье, 2 сентября, в 05:30 утра в центре Киева неизвестный изнасиловал девушку. Об этом сообщает "Информатор".
Происшествие случилось недалеко от Бессарабской площади, по адресу бульвар Тараса Шевченко, 1.
Изнасилование произошло во дворе дома. Подозреваемый мужчина был одет в шорты и черную футболку, его рост - около 180 сантиметров.
На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь, а девушку отправили в больницу на осмотр.
Ранее мы рассказывали о дедушке, который изнасиловал собственную 4-летнюю внучку.
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