С 1 сентября спасатели ликвидировали пожар на мусорной свалке в Брусиловском районе Житомирской области на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

"На месте происшествия отделением спасателей 6 государственного пожарно-спасательной части было установлено, что на свалке Брусиловского объединенной территориальной общины горят отходы отдельными очагами на площади 600 кв. м. Сама свалка по периметру огорожена, но не охраняется. Поэтому сюда имеют доступ посторонние лица, и уже неоднократно здесь возникало возгорание мусора", - сообщают в ГСЧС.

Пожар удалось ликвидировать в 21.50, устанавливается его причина.

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