Соглашению об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом исполнился год. Частично договор заработал еще в 2016, но полностью вступил в силу только после ратификации документа Нидерландами, в прошлом году.

Результаты сотрудничества обсуждали в Европарламенте. К какому выводу пришли? - знает Елена Абрамович.

Годовой доклад об успехах и неудачах сотрудничества между Киевом и Брюсселем подготовил немецкий евродепутат Михаэль Галер. Начал с позитива - децентрализации, медицинской и образовательной реформ. А вот борьба с коррупцией велась не так быстро, как хотелось, - заметил докладчик. Более того, в следующем году Украину ждут выборы. И это, побаиваются в Брюсселе, может негативно повлиять на имплементацию соглашения об ассоциации.

"Мы видим, что энтузиазм четырехлетней давности значительно уменьшился из-за продолжающейся коррупции и повседневных трудностей жизни в Украине. Реформы пока не оказали положительного влияния на жизнь обычных людей", - заявил Михаэль Галер, евродепутат от Германии.

Вспомнили во время дискуссии и о расследовании немецкой газеты. Süddeutsche Zeitung утверждала, в результате коррупции на украинской таможне государство теряет около 4,5 миллиардов евро в год. Под критику в докладе попала и судебная система, которая, цитирую "по-прежнему остается неэффективной, коррумпированной и политизированной". Представители внешнеполитического ведомства ЕС заверили - ситуацию мониторят и стараются на нее влиять.

"Что касается наращивания потенциала Верховной Рады, то я вас уверяю: мы ищем пути, как успеть сделать больше до выборов, и конечно же, не останавливаться после", - говорит Питер Вагнер, руководитель группы поддержки Украины в ЕС.

Позитивный отзыв - о торговле. Только за первое полугодие Украина нарастила экспорт в ЕС почти на 20%.

"Мы наблюдаем и приветствуем рост в объемах торговли между Евросоюзом и Украиной, а также диверсификацию украинского экспорта в ЕС. Регулирование торговли и сближение правил торговли между Украиной и ЕС - это оптимальный инструмент для сближения Украины с Евросоюзом", - подчеркнул Ярослав Валеса, евродепутат от Польши.

Это пока только проект доклада и депутаты могут вносить правки до 11 сентября. Подумывают добавить пункты о вырубке леса, а также организации проведения местных выборов.