Музей, аналога которому нет во всем мире.

В Украине появится галерея, посвященная основателям государства. Здесь уникально все: восковые фигуры, сюжетные экспозиции, диорамы. Все - с музыкальным сопровождением. Организаторы охватили все эпохи - от времен Киевской Руси - до современности. В частности, тех героев, которые сейчас освобождают оккупированные территории Донбасса.

"Зроблені діорами, за цими фігурами будуть стоять діорами в 3D, а ще в тих діорамах буде запах і буде звук. Буде хрещення Русі і ми будемо чути молитву митрополита Михаїла, будемо чути, як люди хлюпаються у воді і буде запах скошеної трави. Якщо це буде АТО - то буде чути перестрілку, ми будемо чути запах диму", - рассказал Валерий Галан, основатель музея "Истории становления украинской нации".