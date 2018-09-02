В Канаде разработали планшетный компьютер нового поколения [ Редактировать ]
Почему в американском штате Юта с неба падает рыба? Сколько лет самому старому в мире ныряльщику? И какой корабль-призрак появился у берегов Мьянмы? Об этом и не только - в нашем обзоре.
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Кто лучше всех в мире стрижет бородачей - выясняли в Швеции. В Стокгольме прошел фестиваль парикмахерского искусства. По улицам столицы прошли 200 колоритных бородачей. А завершило праздник соревнование парикмахеров. За 45 минут они представили на суд жюри свою работу.
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Южная Корея отправляет пятерых дипломатов в Северную Корею чтобы договориться о проведении саммита между странами. Визит назначен на 5 сентября. Дипломаты пересекут границу между странами на самолете. Вернутся в тот же день. Мун Джеин - первый за последние 11 лет южнокорейский президент, который собирается посетить КНДР.
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Фестиваль огненных шаров в сальвадорском городе Нехапа. Местные жители бросали друг в друга горящие тряпки, смоченные в бензине. Некоторые участники облачились в черные костюмы и разрисовали лица. Фестиваль в Нехапе проводят ежегодно. История возникновения праздника неоднозначна. По одной из версий, местные жители таким образом вспоминают погибших во время землетрясения в Сальвадоре в середине 17 века.
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Старость - в радость. 95-летний житель Кипра Рэй Вули побил свой собственный рекорд самого пожилого ныряльщика в мире. Он погрузился на затонувший корабль на глубину 40 метров и пробыл под водой 44 минуты. Предыдущий рекорд Рэй поставил год назад: покорил глубину 38 метров - в свой 94 день рождения. Останавливаться на достигнутом не собирается - планирует нырять и в следующем году. Дайвингом Рэй занимается уже 58 лет.
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Корабль-призрак прибило к берегам Мьянмы. Местные рыбаки наткнулись на большой, ржавый контейнеровоз, который сел на мель. Однако ни экипажа, ни груза на нем не оказалось. Местная полиция проанализировала данные радаров и выяснила: судно тащил за собой другой корабль. Старый контейнеровоз собирались отправить на металлолом. Однако во время шторма он отцепился, поэтому его пришлось оставить в море.
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Планшет по карману. Канадские ученые придумали планшетный компьютер - первый в мире, как утверждают разработчики. Сенсорный экран "накручивается" на цилиндр - так его удобно использовать как телефон, или же "разворачивается" и выполняет функции обычного планшета. В будущем создатели девайса хотят уменьшить свое творение до размеров шариковой ручки - с таким же гибким экраном.
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