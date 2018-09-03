Женщина из Южной Каролины (США) была арестована по обвинению в убийстве мужа с помощью глазных капель, пишет New York Post.

По информации правоохранительных органов, 64-летний Стивен Клейтон был найден мертвым в собственном доме 21 июля. Предполагалось, что он умер в результате падения с лестницы. Однако вскрытие показало наличие большого количества химикатов в организме мужчины.

Согласно показаниям Ланы Клейтон, она в течение трех дней добавляла в воду супруга капли для глаз.

Медэксперты объяснили, что при попадании в организм через кишечник активное вещество лекарства действует как нейротоксин и начинает атаковать нервную систему.

Отмечается, что несколько лет назад Клейтон жаловалась в Facebook на измены мужа.

Правоохранители пока не называют мотив убийства.

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