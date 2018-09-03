Стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію Kineo Diamond Award на 75 кінофорумі отримав фільм "Ізі", знятий у співпраці з Італією.

Це вже не перша відзнака для картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі у ній нагородили як "найкращого актора".

Фільм "Ізі" розповідає про італійця-невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова і Трускавця. Лише десяту частину - в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона.