Український фільм отримав премію на Венеційському кінофестивалі [ Редактировать ]
Стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію Kineo Diamond Award на 75 кінофорумі отримав фільм "Ізі", знятий у співпраці з Італією.
Це вже не перша відзнака для картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі у ній нагородили як "найкращого актора".
Фільм "Ізі" розповідає про італійця-невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова і Трускавця. Лише десяту частину - в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона.
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