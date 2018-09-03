У Китаї відкрили виставку, присвячену яйцям [ Редактировать ]
У Шанхаї відкрили виставку, присвячену... яйцям.
Експозиція розташована на третьому поверсі одного з місцевих торговельних центрів. Усередині - іграшкові яйця та басейни з біло-жовтими кульками - під колір білка і жовтка. Є приміщення, створені спеціально для фотосесій.
Вхід на двох коштує 29 доларів.
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