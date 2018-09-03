Жителі Гонконгу заробляють гроші на макулатурі

Жителі Гонконгу заробляють гроші, здаючи макулатуру. Більшість із них - пенсіонери. Для одних це надбавка до пенсії, для інших - єдиний засіб до існування. Значну частину використаного паперу переробляє материковий Китай. Однак відтепер там не приймають таких відходів. Чим це може загрожувати жителям Гонконгу далі в сюжеті