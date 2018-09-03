Пожежа в музеї знищила мільйони експонатів [ Редактировать ]
У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі, площею 20 тисяч квадратних метрів, було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту та інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років - саме стільки існує музей.
За попередньою інформацією, втрачено все. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. У музеї були лише охоронці, які встигли покинути будівлю. Що спричинило пожежу - з'ясовують.
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