У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі, площею 20 тисяч квадратних метрів, було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту та інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років - саме стільки існує музей.

За попередньою інформацією, втрачено все. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. У музеї були лише охоронці, які встигли покинути будівлю. Що спричинило пожежу - з'ясовують.