Восемь военнослужащих в течение суток получили ранения. Илл.: mil.gov.ua

2 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе стала более напряженной, сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Восемь военнослужащих в течение суток получили ранения. Все они вовремя эвакуированы из позиций, доставлены в медицинские учреждения.

Незаконные вооруженные формирования вели "прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Осуществлялись обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов:

Крымское,

Шумы,

Южное,

Каменка,

Марьинка,

Березовое,

Павлополь,

Гнутово,

Лебединское,

Водяное,

Широкино.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожено и еще шестеро ранены.

Таким образом, боевики продолжают нарушать "школьное" перемирие.