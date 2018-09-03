Ситуация на Донбассе обостряется, раненых эвакуировали [ Редактировать ]
2 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе стала более напряженной, сообщает пресс-служба ООС.
Боевики 16 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Восемь военнослужащих в течение суток получили ранения. Все они вовремя эвакуированы из позиций, доставлены в медицинские учреждения.
Незаконные вооруженные формирования вели "прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Осуществлялись обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов:
- Крымское,
- Шумы,
- Южное,
- Каменка,
- Марьинка,
- Березовое,
- Павлополь,
- Гнутово,
- Лебединское,
- Водяное,
- Широкино.
По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожено и еще шестеро ранены.
Таким образом, боевики продолжают нарушать "школьное" перемирие.
по теме
Украина разыскивает сотни пропавших на Донбассе
Украина разыскивает 294 человека пропавших без вести на Донбассе. Еще более тысячи тел погибших до сих пор не идентифицированы
Перемирие на Донбассе сорвано
В течение первых суток так называемого "школьного перемирия" на Донбассе обстреляли 13 населенных пунктов
"Тяжелые с ампутацией": десятки раненых срочно привезли в Киев (фото)
В Киевский военный госпиталь из Донбасса привезли тяжелораненых украинских бойцов
На Донбассе боевики атаковали Южное
Боевики на Донбассе выпустили десятки мин запрещенного Минском калибра по Южному
Порошенко жестко отреагировал на смертельную атаку под Луганском
Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на атаку боевиков в Луганской области 23 августа, в результате которой погибли украинские военные