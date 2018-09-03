В долине Нила в Египте археологи нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита возрастом примерно 7 тысяч лет. Оно существовало задолго до эпохи фараонов.

"Неолитическое поселения было найдено во время археологических раскопок в губернаторстве Дакахлия к северу от Каира", - передает DW.

По словам руководителя египетско-французской экспедиции Фредерика Жио, в нескольких силосных ямах были найдены кости животных, растительные остатки и глиняные изделия, свидетельствующие о существовании в этой местности стабильных обществ за 5 тысяч лет до нашей эры.

До этого в Египте восстановили статую фараона Рамсеса II Великого.