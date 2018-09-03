Свитолина проиграла на US Open [ Редактировать ]
Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Анастасии Севастовой из Латвии в четвертом раунде US Open, одного из четырех турниров серии "Большого шлема" с общим призовым фондом 53 миллиона долларов.
Игра не заладилась у Свитолиной с первого же гейма, который она проиграла на своей подаче. Казалось, что второй сет помог Свитолиной вернуться в игру и обрести уверенность, но решающая партия откровенно не удалась одесситке. Итоговый счет - 3:6, 6:1, 0:6, и Элине не удалось обновить свой лучший показатель выступления на US Open, сообщает fakty.ua.
До этого соперницы лишь однажды встречались на теннисном корте, и в 2013 году в колумбийском Кали сильнее оказалась Элина - 6:3, 7:6,
В 2018 году Свитолина также играла в четвертом раунде, в котором уступила американке Мэдисон Киз.
Таким образом, благодаря своему выступлению на кортах US Open Свитолина заработала 266 тысяч долларов призовых.
Теперь в Нью-Йорке осталась лишь одна украинская теннисистка Леся Цуренко, которая свой матч четвертого раунда против Маркеты Вондрусовой из Чехии 3 сентября в 18:00 по киевскому времени.
До этого Свитолина добыла тяжелейшую победу в стартовом поединке Rogers Сup.
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