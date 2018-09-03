Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії

Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великої Британії в Адріатичному морі. Жінка випала з круїзного лайнера приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії та провела у відкритому морі понад 10 годин. Зараз британка у лікарні, її життю нічого не загрожує