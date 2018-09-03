Повінь у Китаї: під водою зникли будинки селян [ Редактировать ]
5 людей загинули, 16 - зникли безвісти внаслідок повені у китайській провінції Юнь-нань.
Регіон напередодні накрили потужні зливи. В одному із селищ будинки пішли під воду. Перервалося енергопостачання й транспортне сполучення. У деяких районах провалилися дороги.
Рятувальники ведуть пошукові роботи й надають допомогу постраждалим.
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