Смертность беженцев в 2018 году, которые бегут в Европу от военных конфликтов и социально-экономических проблем значительно выросла, сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает rbc.ua.

Самым опасным маршрутом для следования в Европу остался центральный средиземноморский путь, идущий от берегов Ливии до Сицилии и континентальной Италии.

На этом маршруте с начала 2018 года погибли 1,1 тысячи беженцев. Это означает, что в море погиб каждый 18-й беженец.За аналогичный период в 2017 году, погибал только каждый 42-й переселенец.

Основной причиной увеличения смертности, стало снижения числа организаций, занимающихся спасением беженцев.

В 2017 году неправительственными организациями было спасено 39 тысяч мигрантов и беженцев, но число этих организаций в этом году значительно сократилось - в 2017 году спасением в прибрежной зоне было занято 8 организаций, а в 2018 году их количество составляет всего лишь 2.

Также смертность возросла на западном средиземноморском маршруте, где с начала года по июль месяц погибло 318 человек. За этот же период в прошлом году на этом маршруте погибло 113 человек.

Тем временем правительство Чехия заявило, что не будет принимать больше беженцев, потому что принимает украинцев.