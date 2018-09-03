Умирает каждый 18-й: ООН бьет тревогу из-за смертности беженцев [ Редактировать ]
Смертность беженцев в 2018 году, которые бегут в Европу от военных конфликтов и социально-экономических проблем значительно выросла, сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает rbc.ua.
Самым опасным маршрутом для следования в Европу остался центральный средиземноморский путь, идущий от берегов Ливии до Сицилии и континентальной Италии.
На этом маршруте с начала 2018 года погибли 1,1 тысячи беженцев. Это означает, что в море погиб каждый 18-й беженец.За аналогичный период в 2017 году, погибал только каждый 42-й переселенец.
Основной причиной увеличения смертности, стало снижения числа организаций, занимающихся спасением беженцев.
В 2017 году неправительственными организациями было спасено 39 тысяч мигрантов и беженцев, но число этих организаций в этом году значительно сократилось - в 2017 году спасением в прибрежной зоне было занято 8 организаций, а в 2018 году их количество составляет всего лишь 2.
Также смертность возросла на западном средиземноморском маршруте, где с начала года по июль месяц погибло 318 человек. За этот же период в прошлом году на этом маршруте погибло 113 человек.
Тем временем правительство Чехия заявило, что не будет принимать больше беженцев, потому что принимает украинцев.
по теме
Израиль меняет политику в отношении нелегальных мигрантов
Активисты израильского движения по борьбе с нелегалами разработали стратегию воздействия на властей в отношении нелегальных мигрантов
Миграционная политика рассорила Францию и Италию
Это не первая словесная перепалка Эммануэля Макрона и Маттео Сальвини - почему и как спорят европейские лидеры?
Тело альпинистки пролежало 31 год на Эльбрусе
На Эльбрусе нашли тело альпинистки, погибшей во время восхождения 31 год назад
У Німеччині запровадили програму інтеграції біженців
Ключовим фактором для отримання роботи в країні є знання німецької мови
Шторм на Арабатской стрелке: за полдня утонули 10 туристов
19 августа за четыре часа шторма у Арабатской стрелки утонули десять человек