Обувь и одежда из Италии уже так плотно поселились в наших шкафах, что вопрос о том откуда эта вещь и как она к нам пришла – интересуют мало. А зря!

Италия в плане историй о каждой вещи необычайно богата, как и другими сокровищами. За простыми сапожками может стоять целый рассказ, достойный романа в нескольких томах: взлеты и падения, истории любви, идеи которые сделали мир лучше и прочие детали прекрасного и захватывающего литературного произведения.

Сегодня мы с вами поделимся одной из подобных историй где хеппи-энд - это невероятный ассортимент и множество новаций для комфорта прекрасных и горячо любимых женщин. Спешим с вами поделится ей, а также просим не забыть посетить сайта автора (и заодно главного героя) нашего повествования.

Культ обуви

Не странно, что в Италии обувь горячо любят все от мала и велика. Возможно так сложилось, потому что страна похожа на сапог, а может все дело в истории. Итальянцы как известно страстный народ и эта страсть реализовывалась так же в работе - возможность нарядиться была в основном на праздники, одежда в тоже время была простой и удобной, не отвлекающей от повседневных дел. Ни вышивок, никаких рисунков - все предельно просто. Но душа требует праздника и этот праздник дарили обувщики, которые с древних времен не скупились воплощать все свои идеи в работе. Купить сапоги итальянские крестьяне могли позволить себе нечасто, поэтому отрывались как могли - выбор падал на обувь щедро украшенную вышивками, из добротной кожи интересных фасонов.

Любовь к добротной обуви из необходимости впиталась в кровь и осталась у итальянцев даже когда серийное производство победило мануфактуры. В прошлом веке, когда кажется вся мода перешла на серийное производство, в Италии, недалеко от моря, в своей домашней мастерской начал творить Грациано Кукку. Парня с художественным образованием интересовало как можно технически улучшить и интересно оформить женские туфельки. Долгие часы разработок и не один десяток прототипов и вот разработка жизни готова – уникальная подошва, благодаря которой высокие каблуки не причиняют дискомфорта спустя множество часов носки. Легкие как волны теплого моря подошвы получили глубокий голубой оттенок и тем самым дали название будущей бизнес-империи - Loriblu.

Во главе успеха Лориблу стоит семья: пока Грациано экспериментировал с дизайном и техническими улучшениями, его жена Анита взяла на себя маркетинговые и финансовые вопросы будущего модного дома. Позже в семейное дело включились наследники четы и сегодня одной из составляющих успеха модного дома является поддержка семьи, ее понимание и большая страсть, способная творить самые невероятные чудеса.