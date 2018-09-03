Украинская певица Ани Лорак призналась, что является основным источником дохода в семье и тратит намного больше, чем зарабатывает. Она очень устала, но вынуждена работать на износ, иначе денег на содержание семьи ей не хватает.

"Ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я - эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!" - сказала Каролина в интервью dni.ru во время фестиваля "Жара" в Баку.

Певица подчеркнула, что ее муж Мурат Налчаджиоглу не олигарх и не является плечом в шоу-бизнесе для нее. Лорак зарабатывает больше и поэтому вынуждена постоянно работать.

"Это иллюзия, что у меня богатый муж. Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее", - сказала она.

Тем не менее пока Ани Лорак дает концерты по всей Европе, ее муж Мурат отдыхает в киевских клубах и даже был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Кроме того, Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.