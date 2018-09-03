Документальна стрічка "МІФ" про Василя Сліпака перемогла на кінофестивалі Figueira Film Art у Португалії. Показ відбувся напередодні. Нагороду особисто отримав режисер Іван Ясній.

Міф - це фільм про життя та героїзм оперного співака Василя Сліпака, соліста Паризької опери, який прожив 20 років у Франції, а з початком війни на Донбасі вирушив на фронт. Куля снайпера обірвала його життя у червні 2016 року.

У фільмі поєднано два жанри - кіно та концерт. Використано багато архівних та аматорських кадрів, які розкривають особистість Василя Сліпака на сцені та поза нею.