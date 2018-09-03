Український фільм "Міф" переміг на кінофестивалі в Португалії [ Редактировать ]
Документальна стрічка "МІФ" про Василя Сліпака перемогла на кінофестивалі Figueira Film Art у Португалії. Показ відбувся напередодні. Нагороду особисто отримав режисер Іван Ясній.
Міф - це фільм про життя та героїзм оперного співака Василя Сліпака, соліста Паризької опери, який прожив 20 років у Франції, а з початком війни на Донбасі вирушив на фронт. Куля снайпера обірвала його життя у червні 2016 року.
У фільмі поєднано два жанри - кіно та концерт. Використано багато архівних та аматорських кадрів, які розкривають особистість Василя Сліпака на сцені та поза нею.
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