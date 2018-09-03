Пытаясь сформировать ручной ЦИК, власть намеревается законсервировать столь удобный ей политический порядок, не допустив представителей оппозиции и в этот государственный орган, тем самым ставя под сомнение легитимность предстоящих президентских и парламентских выборов. Об этом написал заместитель председателя фракции "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин в своем блоге на сайте "Корреспондент".

Начало новой сессии парламента ставит перед страной старые вопросы, а именно - возврат оппозиции ее законных прав. Ведь пока Верховная Рада де-факто представляет интересы только части народа Украины, считает народный депутат.

Сергей Левочкин напомнил, что с первый дней работы Верховной Рады VIII-го созыва правящая коалиция впервые в истории независимой Украины отказала парламентской оппозиции в любых политических правах. Представители "Оппозиционного блока" - крупнейшей оппозиционной фракции в Верховной Раде и единственной, которая находится в оппозиции всю каденцию парламента, – не получили мест в руководстве парламента или парламентских комитетов. Представители оппозиции в комитетах находятся под прессингом: их демонстративно пытаются выдавить из ключевых парламентских структур, искусственно создают ограничения в работе.

"Коалиция установила тотальный контроль над формированием повестки работы парламента, порядка подготовки и рассмотрения законопроектов. В 99% случаев законопроекты, подготовленные оппозицией, просто не вносятся в повестку дня. Наши предложения, оформленные в виде законов об улучшении социального обеспечения граждан, о защите их прав или направленные на восстановление национальной экономики так и не были рассмотрены парламентом. К примеру, "Оппозиционный блок" трижды вносил в парламент альтернативные проекты Государственного бюджета, но правящая коалиция и подконтрольный ей бюджетный Комитет их проигнорировали. Сейчас же рекордные долги по зарплатам, задержка пенсионных выплат и минимальный уровень остатка средств на ЕКС указывают, насколько нереалистичным оказался бюджет власти. Даже критически важные для судьбы страны законопроекты, которые могли бы помочь прекратить войну в Донбассе, годами пылятся в секретариате Верховной Рады", - написал Сергей Левочкин.

Оппозиционный политик рассказал, что сегодня многие задаются вопросами – почему в Украине массово нарушаются права человека, почему мы имеем высокий уровень коррупции во власти? Почему в стране высокая инфляция? Одна из главных причин - отстранение политической оппозиции от участия в формировании контрольных и ревизионных органов. Назначения руководства Счетной палаты, Антимонопольного комитета, антикоррупционных органов проходили без учета мнения оппозиции. Даже уполномоченная Верховной Рады по правам человека была выбрана от той же политической силы, к которой уже принадлежат главы МВД и Министерства юстиции. Государственные монополии стали абсолютно неподконтрольны обществу.

По мнению народного депутата, в Украине фактически установлена и действует политическая монополия. Ее результатом является ущемление социальных, культурных, экономических, политических прав и интересов подавляющего большинства жителей страны. Результат - самый низкий уровень доверия к власти за годы независимости, поскольку политика государства не является результатом политического диалога.

"Перед летними каникулами была попытка провести через Верховную Раду решение о составе Центризбиркома вообще без представителей нашей партии. Столкнувшись с протестом "Оппозиционного блока", власть предпочла снять вопрос с повестки дня, но не решить его демократическим путем. Сформировав ручной ЦИК, власть намеревается законсервировать столь удобный ей политический порядок, не допустив представителей оппозиции и в этот государственный орган, тем самым ставя под сомнение легитимность предстоящих президентских и парламентских выборов", – заявил он.

Сергей Левочкин убежден, что такие действия власти будут иметь далеко идущие последствия: уже сейчас социологические исследования свидетельствуют, что 2/3 граждан Украины не верят в честные выборы и ожидают фальсификаций. А количество людей, которые считают, что власть ведёт страну не в том направлении – еще выше.

"Это значит, что даже удержавшись у власти, правящая "монополия" не будет иметь легитимности ни в глазах общества, ни в глазах международного сообщества. Но самое страшное – ни одна из наиболее острых проблем, стоящих перед Украиной, не будет решена. В первую очередь это касается прекращения войны в Донбассе. У этого парламента ещё есть шанс вернуться к демократическим принципам и учесть интересы всего народа Украины. Или это сделает новая Верховная Рада, с другим большинством", – резюмировал оппозиционный политик.