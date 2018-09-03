Занятия спортом смертельно опасны - ученые [ Редактировать ]
Ученые Великобритании заявили, что физические нагрузки могут быть смертельно опасными для человека. К такому выводу пришли специалисты университета Британской Колумбии.
Исследователи пришли к выводу, что средние нагрузки три дня в неделю могут стать причиной развития серьезных болезней без проявления симптомов, сообщает MedicalXpress.
Спортсмены рискуют преждевременно скончаться от сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые проанализировали данные 800 атлетов в возрасте от 35 лет и старше. Легкоатлеты занимались минимум три раза в неделю со средними или высокими нагрузками.
Исследование показало, что каждый восьмой спортсмен страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У десяти испытуемых обнаружили тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов.
Тем временем в Украине появился новый вид спорта, не требующий физических нагрузок.
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