Каждый восьмой спортсмен страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ученые Великобритании заявили, что физические нагрузки могут быть смертельно опасными для человека. К такому выводу пришли специалисты университета Британской Колумбии.

Исследователи пришли к выводу, что средние нагрузки три дня в неделю могут стать причиной развития серьезных болезней без проявления симптомов, сообщает MedicalXpress.

Спортсмены рискуют преждевременно скончаться от сердечно-сосудистых заболеваний. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые проанализировали данные 800 атлетов в возрасте от 35 лет и старше. Легкоатлеты занимались минимум три раза в неделю со средними или высокими нагрузками.

Исследование показало, что каждый восьмой спортсмен страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. У десяти испытуемых обнаружили тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов.

Тем временем в Украине появился новый вид спорта, не требующий физических нагрузок.