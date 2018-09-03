Как гласит старая поговорка: на вкус и цвет товарищей нет. Однако, американская компания по продаже билетов Fandango выяснила, какие именно новинки зрители ожидают больше всего.

Топ-5 же выглядит так:

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (15 ноября)

"Богемская рапсодия" (1 ноября)

"Веном" (4 октября)

"Ральф против интернета" (22 ноября)

"Звезда родилась" (4 октября)

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