Что посмотреть: самые ожидаемые премьеры осени [ Редактировать ]
Как гласит старая поговорка: на вкус и цвет товарищей нет. Однако, американская компания по продаже билетов Fandango выяснила, какие именно новинки зрители ожидают больше всего.
Топ-5 же выглядит так:
- "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (15 ноября)
- "Богемская рапсодия" (1 ноября)
- "Веном" (4 октября)
- "Ральф против интернета" (22 ноября)
- "Звезда родилась" (4 октября)
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